Seit einigen Monaten lässt uns aber noch etwas anderes mit einer gewissen Portion Neid nach Australien schauen: das Ausmaß, in dem das Land von Corona getroffen wird. Oder aber eben nicht getroffen wird: Australien hat bislang insgesamt „nur“ 30.000 Corona-Fälle vermeldet, das ist ein Hundertstel von dem Wert, den Deutschland in dieser Statistik aufweist. Während wir uns gefühlt jeden zweiten Tag mit einem Wechsel von Lockdown zu Lockerung und wieder zurück beschäftigen müssen, ist der Alltag in Sydney, Brisbane und Co. ein anderer.