Episoden wie diese dürften auch ein Grund dafür sein, dass die südamerikanischen Börsen in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den übrigen Emerging Markets das Nachsehen hatten. Auf der anderen Seite – und hier wird es dann aktuell interessant – haben sich im bisherigen Jahresverlauf Aktien aus Lateinamerika besser entwickelt als die Papiere aus allen anderen Schwellenländerregionen. So liegt das Plus des MSCI EM Latin America mit rund 26 Prozent in diesem Jahr deutlich vorne. Zwar hinkt die Region den übrigen Emerging Markets auf Fünf-Jahressicht weiterhin hinterher, doch könnte sich diese Lücke womöglich bald schließen oder zumindest deutlich verkleinern.



Die Unsicherheit bezüglich des künftigen Rohstoffangebots als Folge des Kriegs in der Ukraine und der Wirtschaftssanktionen gegen Russland haben unter anderem die Weltmarktpreise für Energie, Industriemetalle und wichtige Grundnahrungsmittel spürbar nach oben getrieben. Davon haben große Energie- und Rohstoffexporteure aus Chile, Peru und Brasilien profitiert, die zusammen gut ein Drittel der Marktkapitalisierung des MSCI EM Latin America ausmachen. Und sie sorgen auch dafür, dass der Kontinent eine kleine Renaissance in der Wirtschaft und an der Börse erlebt.