Nehmen wir einmal an, Sie hätten am 31. Dezember 2019, so dies schon möglich gewesen wäre, eine Weltraumreise mit Elon Musks SpaceX angetreten und wären für sechs Monate im All unterwegs gewesen – und zwar ohne die Möglichkeit, Nachrichten von der Erde zu empfangen. Sie wären am vergangenen Wochenende wieder auf der Erde gelandet und hätten dann auf die Börsenkurse geschaut. Was hätten Sie wohl gedacht? Zur Erinnerung: Vor einem halben Jahr stand der DAX bei rund 13.100 Punkten, jetzt notiert er rund 700 Punkte oder rund fünf Prozent tiefer. Womöglich wäre Ihnen durch den Kopf gegangen: „Naja, viel passiert ist ja nicht.“