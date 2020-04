Das ist ungewöhnlich. Technologieaktien neigen in der Regel zu einer höheren Schwankungsbreite als die vermeintlich unbeweglicheren Schwergewichte aus der Old Economy. In turbulenten Zeiten schlägt sich das eben in größeren Verlusten nieder; wer dann in solchen Papieren investiert ist, fühlt sich wie ein Hasardeur. Aber wie gesagt: in der Regel. In Zeiten von Corona sieht das anders aus. Eine Erklärung dafür dürfte in der Firmenkultur der Unternehmen zu finden sein, aber auch in den Geschäftsmodellen.



Auch wenn es nach Klischee anmutet, aber Technologie-Unternehmen sind nun mal jünger und flexibler. Home Office war schon vorher kein Begriff, der bei ihren Firmenchefs Schnappatmung ausgelöst hätte – anders als bei dem einen oder anderen Mittelständler der alten Schule. In der aktuellen Krise konnten viele Technologie-Firmen schnell in den Krisenmodus wechseln. Zum anderen bauen ihre Geschäftsmodelle auf Digitalisierung – oder bestehen sogar vollends daraus. Da kommt ihnen natürlich entgegen, dass das Internet von Covid-19 nicht betroffen ist. Für einen mittelständischen Automobilzulieferer sieht das leider anders aus.