Altersvorsorge Die Aktienrente darf nicht nur ein Wahlkampf-Gag sein

Das ist alles verständlich. Mit einem Volumen von zehn Milliarden Euro in einem ersten Schritt ist die Aktienrente dagegen ein Kleckerbetrag – und angesichts des demographischen Wandels ohnehin nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum Vergleich: 2020 hat die Rentenversicherung im Durchschnitt rund 25 Milliarden Euro für Renten ausgegeben – jeden Monat.



Lesen Sie auch: Die öffentliche Hand verfügt über ziemlich wenig Erfahrung mit Aktien und Anleihen. Kann der Staat Geldanlage?



Die zehn Milliarden Euro der Aktienrente sollen laut Plänen der Bundesregierung in diesem Jahr am Kapitalmarkt investiert werden. Drei Monate sind vergangen, und passiert ist noch nichts. Klar, die Ereignisse auf der Welt überschlagen sich gerade, die Politik muss reagieren.