Bitcoin Lightning Network Wie Bitcoin die Transaktionen beschleunigen will

Hier schafft das Bitcoin Lightning-Netzwerk Abhilfe: Es ermöglicht Transaktionen nahezu in Echtzeit, und das zu minimalen Gebühren, die durchschnittlich deutlich unter 0,01 US-Dollar pro Transaktion liegen. Diese liegen oft bei einem Bruchteil eines Cents. Doch wie läuft das ab? Anwender, die Bitcoin-Transaktionen durchführen wollen, senden diese nicht wie üblich direkt in die Bitcoin-Blockchain, sondern über eine Lightning-Wallet in das Lightning-Netzwerk. Da nicht alle Wallets mit dem Lightning-Netzwerk kompatibel sind, benötigen Nutzer eine separate Lightning-Wallet. Entweder steigen Nutzer also komplett auf eine solche Lightning-Wallet um, oder sie installieren diese zusätzlich, senden Bitcoin von ihrer Standard-Wallet an die kompatible Wallet und handeln dann von dort aus. Dadurch verbinden sich die Anwender mit dem Netzwerk und es öffnet sich ein Zahlungskanal für Sender und Empfänger. Die Transaktionen finden nun in diesem Kanal statt und sind zunächst kein Bestandteil der Bitcoin-Blockchain.