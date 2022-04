Crowdinvesting Grüne Rendite – oder das Geld ist weg

Immobilienprojekte haben den größten Anteil an Schwarminvestments. Doch immer mehr Plattformen und Projektinitiatoren sprechen statt Immobilieninvestoren Anleger an, die ökologisch oder sozial korrekt investieren wollen. Die sollen mit ihrem Geld Ladesäulen finanzieren, Second-Hand-Modehändlern unter die Arme greifen oder in die Produktion besonders leichter E-Bikes investieren. Die in Aussicht gestellte Rendite: meist fünf, sechs oder sieben Prozent pro Jahr.