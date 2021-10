Crowdinvesting Lemonaid verspricht fünf Prozent Zinsen – kann das gutgehen?

Längst gibt es Lemonaid in 19 Ländern der Welt – darunter selbst Exoten wie Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate. Lemonaid will vor allem in Kernmärkten wie Großbritannien, Österreich, Schweiz, Frankreich und Holland wachsen und dort auch in die Supermärkte kommen. Von Anfang an ist Lemonaid dabei ohne externe Investoren ausgekommen. Den beiden Gründern Paul Bethke und Felix Langguth gehört die Firma nach wie vor zu 100 Prozent. Das soll auch so bleiben: „Das wollen wir weiter so beibehalten“ so Owen, „Wir wollen wie bisher unsere Mission vorantreiben und sozial Gutes tun.“ Dabei setzt Lemonaid nicht nur auf fair gehandelte Rohstoffe, sondern zahlt auch einen Teil der Erlöse an die gemeinnützige Organisation Lemonaid & ChariTea e.V. Sechs Millionen Euro sollen so insgesamt für die Entwicklungszusammenarbeit zusammengekommen sein.