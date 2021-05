Zu wenig Zucker Ist die Lemonaid-Sonderregelung rechtswidrig?

Foodwatch warnt, es entstehe die „absurde Situation“, dass Limonaden mit Zuckergehalt von fünf bis sieben Gramm pro 100 Milliliter in Deutschland als ‚weniger süß‘ gelabelt werden. In Chile dagegen müssen Limonaden ab fünf Gramm Zucker den Warnhinweis ‚Hoher Zuckergehalt‘ tragen. In Großbritannien wird ab fünf Gramm Zucker gar eine Limo-Steuer fällig. „Mit ihrem Vorschlag erweist die Lebensmittelbuch-Kommission dem gesundheitlichen Verbraucherschutz einen Bärendienst“, moniert Manuel Wiemann von Foodwatch. „Sie will Zuckergetränke weniger süß aussehen lassen. Das ist angesichts hoher Adipositas- und Diabetes-Raten sei das geradezu unverantwortlich.