Am Beispiel des neuen Gesetzes zeigt sich ein grundsätzliches Dilemma. Robert sagte dazu: „Auch Banken müssen sich zunehmend daran gewöhnen, neue digitale Prozesse zu kommunizieren und die Kunden dabei an der Hand nehmen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, die Kundengruppen zu erreichen, die nicht online sind und kein Online-Banking nutzen. Diese Kunden können weder über E-Mail noch über die Webseite noch über eine Banking-App über wichtige Änderungen informiert werden. Während jüngere Kunden es toll finden, alles über das Handy zu regeln – und dadurch den traditionellen Banken immer öfter den Rücken kehren –, halten ältere Generationen das für extrem unsicher. Wir müssen dringend darüber nachdenken, wie ältere Kunden stärker ins digitale Leben integriert werden können. Denn was wir gerade sehen, ist: Die reine Offline-Kommunikation wird im Banking immer unsicherer.“