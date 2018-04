Statt für Ruhe sorgen die Pläne für Aufregung – vor allem in Deutschland, wo Sparkassen und Volksbanken fürchten, mit ihren lokalen und regionalen Sicherungseinrichtungen ins Hintertreffen zu geraten. Zudem warnen sie vor einem Abfluss von Spargroschen bei Pleiten im Ausland. Tatsächlich ist bedenklich, dass der Anteil der notleidenden Kredite in den Bankbilanzen vieler Länder sehr hoch ist. Allerdings sind auch unter den deutschen Banken Sorgenkinder, wie sich aktuell am Beispiel der Landesbanken HSH Nordbank oder der NordLB in Niedersachsen zeigt. Weltsparen-Gründer Georgadze wehrt sich gegen das Vorurteil, deutsche Spareinlagen seien sicher, ausländische dagegen nicht. Sein Portal vermitteln gezielt Einlagen an Banken in anderen Ländern, wo die Zinsen bei gleich hoher Einlagensicherung oft höher sind. Von daher ist es verständlich, das Georgadze so argumentiert.