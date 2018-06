Endlich wieder Zinsen Die besten Angebote für Tages- und Festgeld

Auf Platz zwei landet das Festgeldkonto der Rietmu Bank aus Lettland. Hier gibt es zu denselben Grundbedingungen 1,5 Prozent Zinsen. Darauf folgen die tschechische J+T Bank und die APS Bank aus Malta, die beide aktuell 1,4 Prozent für Festgeld bieten. Alle europäischen Banken, die in den Rankings geführt werden, unterliegen dabei der Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Das erste Angebot aus Deutschland folgt vergleichsweise abgeschlagen auf Platz 16 mit der Autobank Bank 11. Die bietet 1,15 Prozent für drei Jahre und das bis zu einer Höchstsumme von 250.000 Euro. Die Einlagensicherung gilt hier für die komplette Summe, also über die 100.000-Euro-Marke hinaus.

Die klassischen Kreditinstitute der Deutschen bieten hingegen nach wie kaum Zinsen auf Festgeld. So gibt es bei der Deutschen Kreditbank (DKB) 0,15 Prozent auf Festgeld, bei der Norisbank sind es 0,1 Prozent. Die anderen Institute tauchen bei den gängigen Vergleichen schon gar nicht mehr auf.