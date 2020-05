EZB-Direktorin und Notenbankchefs Diese Wertpapiere haben Europas Notenbanker im Depot

Der Bestseller in vielen Depots der EZB-Lenker ist Blackrock. Auch der zypriotische Zentralbankchef Constantios Herodotu hält gleich drei Blackrock-iShares ETF für US-Aktien, Brasilien und britische Aktien, zudem sind in seinem Depot die britischen Fondshäuser Fidelity International, L&G sowie M&G mit Fonds für Asien, Japan, Dividendenaktien und China vertreten. Der bunte Mix ist sehr global verteilt, ans Herz gewachsen scheinen dem Zentralbanker kleine britische Unternehmen, denn dafür gibt es gleich zwei aktiv gemanagte Fonds im Depot. Um deren Zukunft scheint er sich trotz Brexit keine Sorgen zu machen.



Blackrock ist auch an anderer Stelle Thema: Gerade erst hat die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen an den US-Riesen ein prestigeträchtiges Beratermandat vergeben. Ausgerechnet die Amerikaner sollen die EU-Kommission dabei beraten, wie Nachhaltigkeitsaspekte im Bankensektor künftig berücksichtigt werden könnten. Obwohl es neun andere Bewerber gegeben habe, bekam Blackrock den Zuschlag. Umweltorganisationen laufen dagegen Sturm, da Blackrock für sie als einer der größten Investoren in fossile Energieunternehmen, Waffenschmieden sowie Banken ein rotes Tuch ist. Um die 100 Organisationen haben wegen massiver Interessenkonflikte von Blackrock ein Abrücken von dem Vertrag gefordert.



Für Ursula von der Leyen könnte sich eine erneute Berateraffäre anbahnen, nachdem sie sich als Verteidigungsministerin wegen Beraterverträgen vielkritisiert wurde. Da auch heimische Anbieter aus Deutschland oder Frankreich ETFs in vielen Facetten anbieten, müssten die EZB-Lenker nicht stets auf die Amerikaner zurückgreifen.



Mehr zum Thema



Wenn Anleger sich Aktien in ihr Depot legen, hoffen sie auf satte Erträge über viele Jahre. Doch nur mit wenigen Aktien schaffen sie das. Eine exklusive Auswertung zeigt die besten Aktien der Welt, die über zehn Jahre außergewöhnliche Rendite brachten und immer den Index schlagen konnten. Welche das sind, lesen Sie hier.