Finanzkrise Schweizer Großbank Credit Suisse in Nöten

Im August holte die Credit Suisse den damaligen Chef der Asset-Management-Sparte, Ulrich Körner, als Krisenmanager an die Spitze und kündigte tiefgreifende Umstrukturierungen an. Der CEO will die Pläne aber erst am 27. Oktober mit der Vorlage der neuen Quartalszahlen präsentieren. Die Bank will sich wohl wieder mehr auf das Schweizer Geschäft und das Vermögensmanagement konzentrieren.