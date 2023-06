Während das Wirtschaftswachstum und die langfristigen Anlagerenditen in den Schwellenländern somit auch künftig tendenziell höher sein sollten, gehen sie oft mit höheren Schwankungen von Wirtschaft und Finanzmärkten einher. Unter anderem hat dies damit zu tun, dass die (geo-)politischen Unsicherheiten größer sind und wichtige Aspekte der staatlichen «Governance» (Rechtsstaatlichkeit, Schutz der Eigentumsrechte usw.) weniger Stabilität aufweisen als in den entwickelten Ländern. Die vergangenen zwei Jahre haben uns dies schmerzhaft aufgezeigt, beispielsweise mit den drastischen Markteingriffen in den Technologiesektor in China oder mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.