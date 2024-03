Handelsbeschränkungen Wieso die EU die Ukraine zu Unrecht mit Zöllen bestraft

Dass davon immer mehr in der EU landet, belegen aktuelle Daten des europäischen Statistikamtes Eurostat. Demnach haben die EU-Staaten ihre Getreideimporte aus Russland in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert. Während in den Vorkriegsjahren 2020 und 2021 Getreide im Wert von knapp 120 Millionen Euro (2020) und gut 290 Millionen Euro (2021) aus Russland in die EU importiert wurde, waren es 2022 rund 325 Millionen Euro und ein Jahr später fast 440 Millionen Euro.