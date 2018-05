Buffett und Munger betrachten die Dinge bekanntlich in Langfristperspektive. Sie weisen auf den immensen Wohlstandszuwachs hin, der in den Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten Jahrzehnten erzielt wurde. Gegenüber Buffetts Kindertagen hat sich das Pro-Kopf-Einkommen der US-Amerikaner versechsfacht – eine ohne Frage atemberaubende Entwicklung (man sollte dabei in Rechnung, dass die US-Bevölkerung von 123 Millionen in 1930 auf 323 Millionen in 2016 angewachsen ist). Aus Sicht von Buffett und Munger funktioniert das US-System, politisch wie wirtschaftlich grosso modo: Alle haben hinzugewonnen, der Wohlstandszuwachs der Amerikaner ist weitaus größer ausgefallen als für viele Menschen anderswo.