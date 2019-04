Kampf gegen Krebs als Investment Zwischen Panik und Performance

Sie können nicht nur Geld managen, sondern auch bei Krebsbefunden einschätzen, ob die Art der Therapie dem Patienten hilft. Wenn Ihnen Familie, Freunde oder Bekannte so etwas vorlegen, haben Sie dann schon mal Schwächen erkannt?

Im allgemeinen sind die Behandlungen okay. Eine Bekannte von mir wurde etwa auch in Griechenland gegen Krebs gut therapiert. Therapien, die ich gesehen habe, waren meist so, wie ich sie mir auch wünschen würde.