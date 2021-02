Korrektur bei Kryptowährungen Der ganz normale Bitcoin-Wahnsinn

Auch einige der großen Investoren dürften den jüngsten Rücksetzer für Zukäufe nutzen, was mittelfristig für steigende Kryptopreise spricht. Denn natürlich gilt: So schnell wie der Kurs fällt, so schnell kann er auch wieder steigen. Ein positiver Tweet von Musk, und die Horde rennt in eine andere Richtung.



Was die langfristige Kursentwicklung angeht, steigt die Zahl der Unbekannten. Die neue US-Finanzministerin Janet Yellen zeigte sich kürzlich besorgt ob der hohen Schwankungen am Kryptomarkt und möchte das digitale Kryptogeld stärker regulieren. Angesichts der dezentralen, auf Anonymität ausgerichteten Blockchain-Technologie, auf der der Bitcoin basiert, ist das aber gar nicht so einfach. Wer trotzdem regulieren will, greift automatisch in die Privatsphäre der Nutzer ein. Bis es soweit kommt, dürfte also gut noch etwas Zeit vergehen.