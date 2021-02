Kryptowährung Elon Musk gibt Dogecoin erneut Rückenwind

Auftrieb erhält die ursprünglich als Internetwitz gestartete Kryptowährung vor allem durch prominente Twittermitteilungen. Mehrfach hat sich zuletzt der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk zu Dogecoin geäußert. Musk hatte über das Wochenende unter anderem ein Lehrvideo über besagte Währung gepostet“, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. „Spekulanten scheinen weiterhin gefallen an der Währung zu haben und folgen blindlings Elon Musk.“ In den vergangenen Tagen kamen weitere bekannte Persönlichkeiten hinzu, so der Rapper Snoop Dog oder der Bassist der Rockband Kiss, Gene Simmons.