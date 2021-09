Kryptowährungen Chinas Krypto-Verbot kann Bitcoin und Co. langfristig nichts anhaben

Bedeutet das generelle Verbot vom Kryptohandel in China jetzt das Ende vom Bitcoin?



Ob Chinas Vorschlaghammer-Methode dem Bitcoin langfristig schaden wird, bleibt eher fraglich. Der Markt reagierte natürlich auf die Nachricht mit Milliardenverlusten, doch ein großer Crash blieb aus. Das Minus liegt bei den meisten Coins im einstelligen Bereich.



Seit längerem will China den Bitcoin mit allen Mitteln bekämpfen. Die noch junge Bitcoin-Historie aber zeigt, dass Chinas Kampfansagen immer nur zeitweilige Kurskapriolen ausgelöst haben. Nach dem Rücksetzer im Zuge des Mining-Verbots verlor der Bitcoin zwar an Wert, zog bis Mitte September aber wieder um gut 25 Prozent an. Langfristige Folgen für den globalen Kryptomarkt blieben aus.