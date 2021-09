El Salvador Lieber Bitcoin als Dollar

Für die Menschen in El Zonte hat sich seitdem viel verändert. Einer zeigt in einem TV-Interview, wie er per App und QR-Code eine Rechnung bezahlt. Früher hätte er dafür eine Stunde mit dem Bus in die nächste größere Stadt fahren müssen, insgesamt hätte er für das Begleichen der Rechnung rund drei Stunden gebraucht.

Finanziert wird das Projekt im wesentlichen durch Spenden. Das Team von Bitcoin Beach hilft den rund 3000 Bewohnern von El Zonte nicht nur dabei, ihre Wallet, also ihr virtuelles Portemonnaie, zu installieren. In Gesprächsrunden klären sie die Bevölkerung auf über Kryptowährungen wie den Bitcoin und Themen wie Sparen und Geldanlage.