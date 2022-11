Kryptowährungen Mega-Übernahme geplatzt: Kryptobörse Binance schluckt FTX doch nicht

Die gescheiterte Übernahme ist ein herber Schlag für den Kryptomarkt. Der Kryptowinter seit Anfang des Jahres hat schon viele Unternehmen in die Insolvenz getrieben und das Vertrauen in die Branche ramponiert. Die Liquiditätssorgen bei FTX sorgten nun erneut für Panikverkäufe am Kryptomarkt. „Es ist die Unsicherheit vor weiteren Ansteckungsrisiken in der Branche, welche Anleger Reißaus nehmen lässt“, kommentiert Timo Emden vom Analysehaus Emden Research.