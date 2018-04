Das war auch so beabsichtigt. Hankir entschuldigt sich nun in einem mit Loungemusik untermalten Video für die drastische Aktion, die seinen Nutzern und Anlegern eine schlaflose Nacht bereitet hat. Er habe damit nur auf Defizite bei der Finanzregulierung hinweisen und auf diesem Weg für bessere Regeln zum Schutz von Anlegern in Kryptowährungen beitragen wollen. Savedroid hatte durch die Ausgabe sogenannter Tokens Anlegergeld eingesammelt. Bei den Einnahmen ist von bis zu 40 Millionen Euro die Rede, was doppelt so viel wäre wie die Bewertung, die Savedroid bei einer klassischen Finanzierungsrunde Anfang April 2017 erzielt hat.