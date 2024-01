Neobroker Beim Einkauf den ETF besparen: Das kann die neue Bezahlkarte von Trade Republic

Außerdem erhalten Nutzer mit jeder Zahlung automatisch ein Prozent des ausgegebenen Betrags in Form einer Prämie direkt in einen selbst gewählten ETF- oder Aktiensparplan – Geldanlage durch Shopping also. Wer beispielsweise einen neuen Laptop für 1000 Euro kauft, erhält eine kleine Geldspritze in Höhe von zehn Euro in seinen Sparplan. In Deutschland gibt es einige Kreditkarten mit Cashback-Angebot, bei denen die Prämie allerdings auf ein Konto überwiesen wird.