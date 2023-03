Pensionslasten der Unternehmen Von wegen Schock: Zinswende entlastet um 105 Milliarden Euro

Dieser Effekt steckte maßgeblich hinter den jüngsten Bankturbulenzen, etwa bei der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA, die nach Geldabflüssen langlaufende Staatsanleihen mit Kursverlusten verkaufen musste. Die Anleihen hatten aufgrund des Zinsanstiegs an Wert verloren. All das ist derzeit relevant, denn seit Anfang 2022 sind die Zinsen rasant gestiegen. Jüngst hoben die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed die Leitzinsen erneut an.