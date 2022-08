Sascha Rangoonwala Coinbase-Deutschlandchef: „Nicht alle Fintechs werden überleben“

Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin 40 Prozent an Wert verloren. Bei Kryptowährungen in der zweiten und dritten Reihe sieht es kaum besser aus. Verlieren Anleger ihr Interesse an Bitcoin und Co.?

Kryptowährungen sind schon immer eine sehr volatile Assetklasse gewesen. Anleger müssen daher auch mit Rückschlägen rechnen. Kein Investor sollte daher sein komplettes Vermögen in Bitcoin und Co. stecken, sondern Kryptowährungen im Sinne einer intelligenten Beimischung im Depot haben. Was mich derzeit zuversichtlich stimmt, ist das ungebrochene und sogar steigende Interesse an Krypto bei institutionellen Investoren. Coinbase hat jüngst eine Partnerschaft mit Blackrock geschlossen. Das zeigt: Der Kryptosektor hat sich in der Finanzwelt etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Noch sind allerdings vor allem Privatkunden bei uns aktiv.