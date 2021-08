Sport trifft Krypto Warum immer mehr Fußballclubs auf Kryptowährungen setzen

Die Anekdote um den portugiesischen Fußballstar zeigt: Der Hype um Bitcoin und Co. ist mittlerweile auch in den Stadien der Welt angekommen. Zahlreiche Vereine kooperieren mit der Plattform Socios und lancieren so Vereins-Token. Große Fußballvereine wie Manchester City, AC Mailand und Paris Saint-Germain steigen so in den Markt ein.