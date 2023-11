Vor dem Hintergrund der umfassenden Transformation, in der sich weite Teile der deutschen Wirtschaft befinden, gewinnt nachhaltige Wertschöpfung an Bedeutung. Aus Sicht vieler Marktexperten und auch nach meiner Auffassung nimmt das „G“, also eine gute Unternehmensführung, die wichtigste Säule der drei Nachhaltigkeitskriterien (Environment, Social, Governance) ein. Wenn das „G“ stimmt, folgen das „S“ und das „E“ quasi als Ableitung.



Für Aktionäre heißt dies wiederum: Sie sollten sich aktiv engagieren und in den offenen, konstruktiven Dialog mit den Unternehmen gehen. Der wichtigste Austausch erfolgt bei den jährlichen Hauptversammlungen. Diese Investorentreffen haben auch für Fondsgesellschaften, welche als Vermögensverwalter eine treuhänderische Verantwortung gegenüber den anvertrauten Anlagegeldern haben, einen hohen Stellenwert. Schließlich sollen die mehr als 55 Milliarden Euro Rekorddividenden der Dax-Firmen in der vergangenen HV-Saison keine Eintagsfliege bleiben. So vertritt alleine die Deka beispielsweise mehr als vier Millionen Anlegerinnen und Anleger und versucht frühzeitig auf Missstände im Management und im Aufsichtsrat hinzuweisen.