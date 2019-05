Dies schürt die Sorge vor einem Anstieg der Kreditausfälle bei einer Abkühlung der Konjunktur. Zugleich fehlen historische Daten, wie Kreditfonds eine solche Krise durchstehen können. Allerdings ist das „systemrelevante“ Risiko dieser Anlageklasse immer noch gering. Denn trotz des rasanten Wachstums in jüngeren Jahren, sind allein die weltweiten Anleihemärkte nach wie vor mehr als hundertmal so groß wie der Private-Debt-Markt.



Außerdem halten sich die Übertreibungen in Deutschland, verglichen mit dem internationalen Umfeld, noch in Grenzen. Beispielsweise halten die Fonds hierzulande überwiegend an angemessenen Gläubigerschutzklauseln (Covenants) fest, wie zum Beispiel der Festlegung von Grenzwerten für den Verschuldungsgrad.