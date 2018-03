Wahlen in Italien: Regierung und Schuldenberge lassen Investoren kalt. Noch.

- Nahezu alle Parteien in Italien sind ziemlich eurofreundlich gestimmt. Auch wenn sie in ihren Programmen teilweise noch andere Töne anschlagen, waren die Aussagen zuletzt doch versöhnlicher. Dass der Wahlausgang eine neue Eurokrise auslösen würde und italienischen Staatsanleihen auf Talfahrt schicken könnte, erwartet deshalb niemand. „Die in den Umfragen vorne liegende ehemalige Protestpartei Fünf-Sterne-Bewegung in Italien hat sich weiter entwickelt und ähnelt damit heute eher den etablierten Parteien“, sagt Christian Kempe, Fondsmanager bei Do Investment, die unter anderem Stiftungsgelder verwaltet und zur Unternehmensgruppe von Silvius Dornier gehört.