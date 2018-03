Markus Zschaber: Italiens Börse ignoriert politisches Dauerchaos - noch

Anleger, die gern investieren, wenn die Kanonen donnern, dürften in den vergangenen Monaten des Öfteren am italienischen Aktienmarkt tätig geworden sein. So sieht der Leitindex des Landes, der MIB der Mailänder Börse, trotz einer ganzen Reihe an Problemen verhältnismäßig gut aus. Dass der am meisten gefürchtete Zustand an der Börse Unsicherheit heißt, spielt dort derzeit offenbar nur eine untergeordnete Rolle – und dies, obwohl der politische und ökonomische Alltag in Italien zurzeit voll davon ist.