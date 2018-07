Eine politische Entspannung zwischen dem Süden und dem Norden hätte mehrere Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Sie würde zum einen Ängste vor einer politischen Eskalation mindern, was sich wiederum positiv auf das Kreditrating Südkoreas auswirken sollte. Zum anderen könnte eine Lockerung oder sogar ein Ende der Sanktionen in manchen Bereichen einen regelrechten Boom auslösen. Nordkorea verfügt nämlich über eine große Menge an Rohstoffen – in den Böden des nördlichen Teils „schlummern“ 40 verschiedene Mineralien, deren Wert von der Korea Resources Corporation auf 2,7 Billionen US-Dollar geschätzt wird.