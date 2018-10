Bekenntnisse eines Luxusmaklers „Auch Wohlhabende wollen nicht im Luxusghetto leben“

Gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Seen? Bei den Preisen ja wohl kaum.

Trotzdem ist das etwas völlig anderes! Am Tegernsee gibt es alles, was der Jetset liebt: Yachthäfen, noble Restaurants, Boutiquen. Das ist am Starnberger See anders, den muss man eher als Nobelviertel von München betrachten. Hier wird nur gewohnt, zum Essen und Einkaufen fährt man in die Stadt. Deshalb war der See gerade für die Superreichen aus Russland und dem Nahen Osten lange Zeit nicht attraktiv. Ich habe mich manchmal schon selbst geärgert, wenn ich hier mit meinem Boot über den See geschippert bin und keinen Anleger gefunden habe, wo man sich auch mal hinsetzen und was trinken kann. Am ganzen Starnberger See! Ich sage immer: Am Starnberger See treffen sich die Superreichen bei Aldi.