Bilanz: Übernahme kurbelt Wachstum von Immobilienkonzern Ado an

Das operative Ergebnis im Vermietgeschäft (FFO 1) stieg um ein Drittel auf 44,3 (33,4) Millionen Euro. Die zuvor nur in Berlin vertretene Ado hatte im Frühjahr die hauptsächlich in Norddeutschland aktive Adler Real Estate übernommen und kontrolliert nun 95 Prozent an dem Unternehmen.