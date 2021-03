Erfüllter Lebenstraum Macht der Hauskauf wirklich glücklich?

Das Institut of Labour Economics (IZA) hat im Sommer 2020 in einer Studie untersucht, ob Immobilienbesitzer richtig einschätzen, wie sehr sich ihre Lebensqualität durch den Umzug in eine eigene Immobilie verbessert. Dazu haben die Forscher Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) ausgewertet, das einmal jährlich 30.000 Personen zu ihrer ökonomischen Situation und ihrer Lebenszufriedenheit befragt. Grundlage für die Analyse waren dabei Erhebungen von 800 aktuellen Hausbesitzern und denen, die es mal werden wollen.



Das Ergebnis: Ja, Immobilienbesitz führt zu einer höheren Lebenszufriedenheit. Aber: Immobilienbesitz macht nicht so zufrieden, wie zuvor von den Hauskäufern angenommen. Kaufinteressenten, schreiben die Forscher, gehen übermäßig stark davon aus, dass die Immobilie glücklich macht. Die Menschen gingen mit voreingenommen Überzeugungen hinsichtlich des langfristigen Nutzens von Wohneigentum auf die Immobiliensuche. Die Realität dämpft ihre einst hohen Erwartungen im Laufe der Jahre. Oder anders ausgedrückt: Befriedigung ist nun mal der Tod der Begierde.