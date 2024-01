Heizverhalten Hier drehen die Deutschen ihre Heizungen zu hoch

Ista veröffentlicht die monatlichen Heizdaten seit Ende vorigen Jahres auf einer extra dafür eingerichteten Webseite. Grundlage der Auswertung ist das Heizverhalten von 350.000 Haushalten.



Lesen Sie auch: So heizt Deutschland



Am stärksten stieg der Heizverbrauch im dritten Tertial in Wuppertal an, gefolgt von Münster und Bielefeld (jeweils plus 17 Prozent). Während Münster beim Pro-Kopf-Verbrauch dennoch insgesamt niedrig bleibt, also von einem extrem niedrigen Niveau kam, gehört Wuppertal mit 51,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter zu den Städten mit dem höchsten Energieverbrauch, überholt nur von Köln (52,8), Duisburg (54,7) und Frankfurt am Main (61,4).