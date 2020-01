Immobilien Baugeld auf Januar-Rekordtief – Hauskauf wird trotzdem immer teurer

Demnach verteuerten sich Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent auf durchschnittlich 2030 Euro pro Quadratmeter. In den sogenannten Top-7-Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf stiegen sie sogar um neun Prozent. Die Preise für Eigenheime verteuerten sich nicht ganz so stark, sie legten aber um immer noch deutliche 7,4 Prozent auf 2670 Euro pro Quadratmeter zu. In den Top-7-Städten müssen Käufer mit durchschnittlich 6100 Euro je Quadratmeter richtig tief in die Tasche greifen; wer Landluft im Osten Deutschlands mag, der kommt mit 1500 Euro je Quadratmeter viel günstiger weg. Die Daten beziehen sich auf um 30 Jahre gealterte Bestandsobjekte in mittlerer Lage und mit durchschnittlicher Ausstattung. Die Wohnungen haben dabei exemplarisch drei Zimmer und 80 Quadratmeter; die Häuser weisen 130 Quadratmeter Wohnfläche auf.