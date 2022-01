Immobilien: CPI bessert Immofinanz-Gebot nach – Einigung mit Rivalen S Immo

Im Übernahmerennen um den österreichischen Immobilienkonzern Immofinanz zieht sich der Rivale S Immo nach einer Einigung mit dem Gegenspieler CPI Property Group zurück. Die in Frankfurt gelistete Immobilliengesellschaft erhöhe erneut ihre Offerte und biete nun 23 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab. Das ist exakt so viel, wie bisher die S Immo geboten hat.