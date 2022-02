Immobilienkonzern: S Immo will Mittel aus Immofinanz-Verkauf rasch investieren

Der österreichische Immobilienkonzern S Immo will das Geld aus dem Verkauf seines Immofinanz-Aktienpakets rasch in Immobilien investieren. Das sagte S-Immo-Chef Bruno Ettenauer am Dienstag zur Nachrichtenagentur Reuters. Der vor allem auf Gewerbeimmobilien in Österreich, Deutschland und Osteuropa fokussierte Konzern sei bei einigen Projekten in Verhandlungen. Details könne man aber noch nicht nennen.