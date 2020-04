Immobilienfirma Immofinanz bestellt Investor Pecik zum neuen Konzernchef

„Ronny Pecik ist eine führende Unternehmerpersönlichkeit und stellt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in Vorstands- und Aufsichtsratspositionen eine besondere Verstärkung des Vorstands in herausfordernden Zeiten wie diesen dar“, sagte Aufsichtsratchef Michael Knap. „Zudem bestehe aufgrund seiner Beteiligung an der Immofinanz auch eine starke unternehmerische Verantwortung“, ergänzte Knap.