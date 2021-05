Immobilien Von Witten bis Gütersloh: Wo Eigentümer in Deutschland die höchste Grundsteuer zahlen

Auch die Unterschiede bei anderen Städten, die nicht weit voneinander entfernt liegen und wo viele Menschen arbeitsbedingt hin- und herpendeln, sind groß: In Bonn sind es 576 Euro im Jahr und in Köln 436 Euro. In Offenbach sind es 758 Euro und in Frankfurt am Main 424 Euro. In Berlin sind es 686 Euro und in Potsdam 462 Euro.