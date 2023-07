Immobilienkauf: Warum sich Käufer immer weniger Haus leisten können

Am gefragtesten sind laut der Online-Plattform Immobilien in der Preiskategorie zwischen 250.000 Euro und 550.000 Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch Wohnobjekte in der Preisspanne von 550.000 Euro bis 850.000 Euro. Durch das niedrige Zinsniveau von etwa einem Prozent waren teurere Immobilien im vergangenen Jahr noch finanzierbar. Doch der Kampf der EZB gegen die Inflation hat die Zinsen in die Höhe getrieben. Kinnemann erklärt: „Das Zinsniveau von vier Prozent bedeutet häufig eine doppelt so hohe monatliche Ratenbelastung wie in der Niedrigzinsphase.“