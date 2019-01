Jörg Benecke „Die Geschichte vom wertstabilen Betongold ist ein Märchen“

Also können Immobilienfonds wieder als nahezu risikolose Geldanlage verkauft werden?

Die Geschichte vom wertstabilen Betongold ist ein Märchen. Immobilienmärkte sind, über einen Zyklus gesehen, nicht weniger volatil als die Aktienmärkte. Nehmen Sie das Shoppingcenter Diagonal Mar in Barcelona. 2006 war es Investoren aus Irland noch 300 Millionen Euro wert. 2013 kaufte es ein US-Investor für 250 Millionen Euro, und drei Jahre später zahlte der Deutsche-Bank-Immobilienfonds Grundbesitz Europa 493 Millionen Euro. Bei Immobilienfonds werden Preisschwankungen zwischendurch nur etwas geglättet, indem die Sachverständigen in Boomphasen die Verkehrswerte nicht so stark hochschreiben und die Preise im zyklischen Tal nicht so brutal runterschreiben, wie es der Realität entspräche. Das muss ja auch gar nicht verkehrt sein, erweckt halt nur nach draußen den im Prinzip falschen Eindruck, Immobilien unterlägen gar keinen so großen Wertschwankungen. Die Stunde der Wahrheit kommt immer mit dem Verkauf.