Steuerzahler-Schwarzbuch Der Staat selbst verteuert das Wohnen

Der Grundtenor ist klar: Der Staat setzt heute auf Anreize wie Baukindergeld oder Regelkorsetts wie Mietbegrenzungen. Am meisten Einfluss auf das Wohnen hätte er aber den Steuerexperten zufolge, wenn er an der Steuerschraube drehen würde. „Entlastungspotenzial besteht vor allem bei der Grund-, Strom-, Mehrwert- und Grunderwerbsteuer“, schreiben die Autoren.



So kamen voriges Jahr sowohl an Grundsteuer als auch an Grunderwerbsteuer jeweils mehr als 14 Milliarden Euro zusammen. Gerade die Grunderwerbsteuer belastet Hausbauer und -Käufer enorm, liegt sie doch je nach Wohnsitz bei einem durchschnittlichen Eigenheim leicht bei 15.000 bis 20.000 Euro.