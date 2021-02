Verbotsdebatte ums Einfamilienhaus Die eigenen vier Wände als Ort der Freiheit? Das war einmal

Ein weiteres Risiko ist die Reform der jährlich fälligen Grundsteuer. Ab 2025 soll sie nach neuen Regeln erhoben werden. Eigentlich soll das aufkommensneutral geschehen, sprich: ohne, dass die Gesamtsteuersumme steigt. Doch angesichts coronabedingt leerer Kassen – die Steuer fließt an Städte und Gemeinden – zweifeln einige am Versprechen. Bislang dürfen Vermieter die Grundsteuer auf Mieter umlegen, sodass sowohl Mieter als auch Selbstnutzer von Wohnungseigentum die Steuer tragen müssen. Noch also gibt es beim Vergleich beider Gruppen keinen Unterschied, beide würden von einer Erhöhung gleichermaßen getroffen. Doch das könnte sich künftig ändern, sodass Eigentümer benachteiligt wären. Denn von SPD, Grünen und der Linken hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt Vorstöße gegeben, die Mieter von der Steuer zu entlasten. Vermieter müssten die Grundsteuer dann allein tragen, die Mieter wären raus. Wohnungseigentümer hingegen, die selbst im Eigentum wohnen und nicht vermieten, müssten die Grundsteuer, anders als Mieter, zahlen.