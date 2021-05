Vonovia/Deutsche Wohnen Enteignungsinitiative macht weiter – „Fusion ist Verzweiflungstat“

„Diese Ankündigungen sind reines Whitewashing. Wir wissen, wie Vonovia und Deutsche Wohnen in der Praxis agieren. Nur dort, wo es starke Mieterbewegungen gibt, kommen diese Konzerne den Mietern entgegen“, so Taheri. Die angestrebte Fusion betrachtet Taheri als „Verzweiflungstat“. „Dass sich Deutsche Wohnen nun zu Vonovia flüchtet, zeigt nur, wie groß die Verzweiflung bei Politik und den Unternehmen ist“, sagte Taheri. Der Name der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ soll laut Taheri unverändert bleiben.



Mehr zum Thema: Die beiden großen Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen stehen vor einem Zusammenschluss. Es ist nicht der erste Versuch, doch dieses Mal scheint die lange umworbene Deutsche Wohnen nicht abgeneigt.