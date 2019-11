Altersvorsorge Doppelbesteuerung der Rente sorgt für Unruhe in Berlin

Die Berichterstattung der Wirtschaftswoche zu einer möglichen verfassungswidrigen Doppelbesteuerung der Rente hat eine breite Debatte ausgelöst. Dabei sind es vor allem die von der WirtschaftsWoche bekanntgemachten Äußerungen des Richters Egmont Kulosa in einem Gesetzeskommentar, die für Aufsehen sorgen. Kulosa arbeitet am höchsten deutschen Finanzgericht, dem Bundesfinanzhof (BFH). Dort ist er Stellvertreter des Vorsitzenden am für Alterseinkünfte und Altersvorsorge zuständigen X. Senat.