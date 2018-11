Arbeitsrechtsexperte zur umstrittenen EU-Richtlinie Whistleblower sind in Deutschland bereits gut geschützt

Zu voreilig rümpften Experten anderer Länder die Nase, ob der angeblich mangelhaften Gesetzeslage in Deutschland. Dass Bundesjustizministerin Katarina Barley nun im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie zum besseren Schutz von Geschäftsgeheimnissen einen besseren Schutz von Whistleblowern einbauen will, nachdem in der vergangenen Legislaturperiode außer Ankündigungen nichts geschehen war, macht den öffentlichen Druck deutlich.