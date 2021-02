Auswirkungen der Corona-Krise: Millionäre suchen Zuflucht in der Schweiz

Die Schweiz konkurriere mit Standorten wie Luxemburg oder Singapur um die Gunst der Vermögenden, sagt Babak Dastmaltschi, der bei der Credit Suisse ein Team leitet, das Milliardäre betreut. Einer seiner Kunden, der selbst in Hongkong wohne, dessen Kinder aber in Europa studierten, habe erzählt: „Covid hat uns gelehrt, dass wir eine Basis in Europa haben sollten, also sollte ich mich vielleicht in der Schweiz niederlassen.“